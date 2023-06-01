خالد الغندور: الزمالك لا يفكر في التعاقد مع موسيماني نهائيًا

الشارقة - اميمة ياسر - نفى خالد الغندور، نجم الكرة المصرية السابق، تفاوض الزمالك مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، لتدريب الفريق الأبيض.

وخرج موسيماني، مدرب فريق أهلي جدة السعودي، بتصريح نشرته قناة بي إن سبورتس الإخبارية، أمس الأربعاء أنه تلقى عرضا من إدارة الزمالك، ولكنه رفضه لأن الوقت لم يكن مناسبًا لقبوله.

وقال الغندور في برنامج (زملكاوي):" كل ما قيل غير صحيح، الزمالك لم يفاوض موسيماني نهائيًا".

أضاف:" الزمالك لم يعرض على موسيماني تدريب الفريق ولا يفكر في التعاقد معه نهائيًا".

أتم:" أوسوريو مستمر مع الزمالك لنهاية عقده وكل ما يتردد في المواقع والصحف عن رحيله غير صحيح".