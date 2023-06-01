شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لذهاب نهائى دورى الأبطال أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي ، مباراة غاية في الأهمية الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ، أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



س : ما هو موعد مباراة الاهلى والوداد المغربي؟ س : ما هو موعد مباراة الاهلى والوداد المغربي؟ ج : موعد مباراة الاهلى والوداد المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل.



س : كيف يستعد فريق الاهلي للمباراة ؟ س : كيف يستعد فريق الاهلي للمباراة ؟

ج : يؤدي فريق الأهلي تدريباته اليومية ، ويخوض اليوم ، الخميس، مرانه على ملعب التتش استعداداً لمباراة الوداد المغربي المقرر لها الأحد المقبل بإساد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .



س : ما موقف محمد الشناوى من المباراة؟ س : ما موقف محمد الشناوى من المباراة؟

ج : اطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية أكثر من لاعب لمواجهة الأحد المقبل يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي الذي عانى من مزق في السمّانة تماثل منه للشفاء وأعلن جاهزيته للدفاع عن عرين الأهلي في لقاء الذهاب أمام بطل المغربي .



س : ماذا عن حمدي فتحي وعلى لطفي ؟ س : ماذا عن حمدي فتحي وعلى لطفي ؟

ج : تأكدت جاهزية حمدي فتحي نجم وسط الفريق الذي عانى من آلام في العضلة الخلفية وكانت هناك مخاوف من عدم مشاركته في مباراة الوداد الأحد المقبل لكنه تماثل للشفاء وأكد جاهزيته هو الأخر لمواجهة ذهاب نهائي دوري الأبطال، أما موقف على لطفي الحارس الثاني للفريق ، فيخضع خلال الساعات المقبلة لإختبار طبي لحسم موقفه من مباراة الذهاب أمام الوداد بعدما إشتكى من إصابة في الخلفية حرمته من مباراتي الفريق الأخيرتين بالدوري أمام طلائع الجيش وسيراميكا اللتين إنتهتا بفوز الأهلي بهدفين نظيفن وهدف نظيف على التوالي.



س : ماذا عن الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والوداد؟ س : ماذا عن الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والوداد؟

ج : يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور إلى 50 ألف مشجع في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الحصول على موافقة مبدئية بزيادة الجمهور من 20 ألف مشجع إلى 50 ألف.