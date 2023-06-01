شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يشارك فى تدريبات فيوتشر استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر، إلى المشاركة في المران الجماعي لفريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز غداً الجمعة، وذلك بعد تعافيه من إصابته في عظام الوجه والتى منعته من المشاركة فى آخر مباراتين لفريقه.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته، الثلاثاء الماضي، استعداداً للقاء المهم والحاسم أمام بيراميدز غداً الجمعة، في مسابقة الدوري فى صراع شرس على المركز الثاني.

وأكد علي ماهر، مدرب فريق فيوتشر، أنه لا بديل عن الحفاظ على لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم للنسخة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى استعادة وصافة بطولة الدوري، والتي خطفها بيراميدز مؤخراً، وذلك بعد خروج الفريق من كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بركلات الترجيح بنتيحة 5-6.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.