شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين حمدى فتحى والحسونى فى معركة وسط الملعب قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الكاف عبر حسابها عل تويتر مقارنة بين أرقام حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي ومنافسه في نفس المركز أيمن الحسوني لاعب وسط الوداد المغربي قبل مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 4 و11 يونيو الجاري.

وشهدت المقارنة بين الثنائي تفوق حمدي فتحي في التمريرات المفتاحية وقطع الكرات، بينما تفوق الحسوني في دقة التمرير واستخلاص الكرة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم 4 و11 يونيو الجاري في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل فريق الأهلي تحضيراته من أجل الاستعداد القوي لمباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.