شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يواصل الغياب عن منتخب مصر فى المعسكر المقبل بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الغياب عن منتخب مصر في المعسكر المقبل الذي ينطلق يوم 10 يونيو الجاري بسبب الإصابة.

واشتكى رمضان صبحي مؤخرا من آلام في العضلة الضامة ، وأعلن ناديه خضوعه لفحوصات طبية ليخرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الذي يشترط سلامة أي لاعب وجاهزيته التامة قبل ضمن للمنتخب.

على صعيد متصل، أكد محمد غرابة مدير المنتخب الوطنى، أن معسكر الفراعنة سينطلق في القاهرة يوم 10 يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل التدريب في القاهرة لمدة يومين، ثم السفر للمغرب والعودة يوم 15.

وقال غرابة : نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي، ولاعبي الفريق سينضمون لمعسكر منتخب مصر عقب لقاء الاياب في المغرب.

وأضاف: سيتم الاعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية من اللاعبين المحليين يوم 7 يونيو، وهناك متابعة لحالة المصابين طارق حامد وتريزيجيه، ولذلك لم نقم بإرسال استدعاء للعناصر المصابة، وتم الاعلان عن المحترفين الجاهزين للمباراة.

وواصل: منتخب غينيا سيتواجد في المغرب مبكرًا، وسيخوض مباراة ودية هناك، واخترنا مواجهة جنوب السودان من أجل التصنيف.