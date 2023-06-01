شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يطير للسعودية الاثنين المقبل للمشاركة بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات الاثنين المقبل، الموافق 5 يونيو، موعدا للسفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كاس العرب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي: "المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا – السودان، والمجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت – لبنان، والمجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين – العراق".

ولم تنجح مساعي الجهاز الفني لمنتخب مصر للصالات بقيادة جهاد عرفة، ومحاولات اتحاد الكرة، في تنظيم مباراتين وديتين لصالات الفراعنة قبل انطلاق البطولة، وحاول الجهاز الفني للمنتخب الاتفاق على خوض مباراتين وديتين، لكن جاء تأخر عودة منتخب السعودية للصالات من البوسنة عائقا أمام تنظيم الوديتين.

ساد ارتياح كبير في صفوف منتخب مصر للصالات، بعد اكتمال وصول العناصر المحترفة من الدوريات العربية والانضمام للمعسكر المقام حاليا، وشهد المعسكر المغلق للمنتخب أخر 4 لاعبين محترفين، لتكتمل الصفوف قبل السفر للسعودية بعد أيام قليلة، وكان عصام علاء لاعب المنتخب والمحترف في الدوري الإماراتي آخر الوافدين على المعسكر.