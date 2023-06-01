شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث موعد وصول كريستو للقاهرة بعد انتهاء مشوار تونس فى مونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات بالتونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب الفريق لمعرفة موعد وصوله للقاهرة بعد إنتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للشباب المُقامة حالياً بالأرجنتين.

وودّع منتخب تونس بطولة مونديال الشباب من دور الـ16 بالخسارة مساء أمس ،الأربعاء، بأربعة أهداف لهدف أمام البرازيل.

وشارك كريستو في مباراة تونس والبرازيل منذ بدايتها وتسبب في طرد روبيرت رينان مدافع منتخب البرازيل قبل نهاية الشوط الأول بعدما اضطر الأخير لعرقلته أثناء قيادة هجمة لمنتخب نوسر قرطاج ، كما حصل لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في المباراة.

على صعيد متصل ، ، يترقب مسئولو الأهلي وصول خطاب رسمي من الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور إلى 50 ألف مشجع في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الحصول على موافقة مبدئية بزيادة الجمهور من 20 ألف مشجع إلى 50 ألف.

ويترقب مسئولو الأهلي وصول الخطاب الرسمي من أجل مخاطبة شركة تذكرتي لطبع التذاكر الجديدة وعدده 30 ألف تذكرة بعدما تم طباعة الـ 20 ألف تذكرة الأولى وتم طرحها للبيع على موقع تذكرتي.

وبذل مسئولو النادي محاولات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل زيادة عدد الجماهير وطلبوا حضور السعة الكاملة في استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الوداد، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مهمته نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.