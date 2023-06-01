شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة رمضان صبحى بمزق فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

يواصل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الغياب عن منتخب مصر في المعسكر المقبل الذي ينطلق يوم 10 يونيو الجاري بسبب الإصابة.

واشتكى رمضان صبحي مؤخرا من آلام في العضلة الضامة ، وأعلن ناديه خضوعه لفحوصات طبية ليخرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الذي يشترط سلامة أي لاعب وجاهزيته التامة قبل ضمن للمنتخب ، واليوم تاكد اصابة صبحى بمزق في العضلة الضامة.