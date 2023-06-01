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انطلاق منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي بمشاركة 14مصريا

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

 

انطلقت اليوم منافسات بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي   ، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري ، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم ، وهي أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

 

 

ويشارك  المنتخب في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة هم : سيد سيكا

، سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ، 

أحمد المحصى ، فايزة محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة.

 

 ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.

ويترأس بعثة المنتخب المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على  الباراليمبي بالاتحاد.

 

 

 ويحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على إعداد  المنتخب البارالمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024  ، بالمشاركة في البطولات الدولية والجولات التأهيلية ، لتأهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس وتحقيق نتائج متميزة .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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