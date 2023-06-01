شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي بمشاركة 14مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت اليوم منافسات بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي ، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري ، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم ، وهي أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

ويشارك المنتخب في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة هم : سيد سيكا

، سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ،

أحمد المحصى ، فايزة محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة.

ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.

ويترأس بعثة المنتخب المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

ويحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على إعداد المنتخب البارالمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، بالمشاركة في البطولات الدولية والجولات التأهيلية ، لتأهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس وتحقيق نتائج متميزة .