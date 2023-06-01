شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي بمشاركة 14مصريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
انطلقت اليوم منافسات بطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي ، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري ، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم ، وهي أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.
ويشارك المنتخب في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة هم : سيد سيكا
، سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ،
أحمد المحصى ، فايزة محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة.
ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.
ويترأس بعثة المنتخب المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على الباراليمبي بالاتحاد.
ويحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور على إعداد المنتخب البارالمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، بالمشاركة في البطولات الدولية والجولات التأهيلية ، لتأهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس وتحقيق نتائج متميزة .
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