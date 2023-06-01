موعد مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف، الأهلي، نظيره الوداد المغربي، في التاسعة مساء الأحد ٤ يونيو، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في المغرب، يوم الأحد ١١ يونيو.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على فريق الترجي الرياضي التونسي بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

أما فريق الوداد الرياضي المغربي، فنجح في عبور فريق صن داونز الجنوب إفريقي الذي كان يُعَد المرشح الأبرز للوصول للمباراة النهائية، وتعادل الفريق البيضاوي على ملعبه بدون أهداف، وعاد من جنوب إفريقيا بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان فريق الوداد المغربي قد تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت في الدار البيضاء، بهدفين دون رد.

ويأمل الأهلي أمام الوداد المغربي في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة:

تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على أرضية ملعب ستاد القاهرة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس ٤، وقناة أون تايم سبورت الأرضية.