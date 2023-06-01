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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب بـ"نقاط" مباراته أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
وأصدرت ادارة الإسماعيلى بيان عن شكواها كالتالي:
تقدم المقأولون فى الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزأوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلى بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلى انطلق أحمد مدبولى بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.
تقدم المقأولون فى الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزأوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلى بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلى انطلق أحمد مدبولى بالكرة ثم مررها للاعب فراس شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.
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