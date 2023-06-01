شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب بـ"نقاط" مباراته أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت إدارة نادى الإسماعيلي، شكوى إلى اتحاد الكرة عن الحادث التى شهدتها مبارة فريق الدرأويش مع المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2، مطالبا بنقاط المباراة كاملة موثقا شكواه بألفيديو.

وأصدرت ادارة الإسماعيلى بيان عن شكواها كالتالي:

تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقأولون العرب، بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. تقدم المقأولون فى الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزأوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلى بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلى انطلق أحمد مدبولى بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.

تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقأولون العرب، بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقأولون فى الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزأوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلى بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلى انطلق أحمد مدبولى بالكرة ثم مررها للاعب فراس شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.