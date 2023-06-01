شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يعلن تشكيل أسوان أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود ، في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري، على ستاد حرس الحدود "المكس".

يحتل أسوان المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: كاستيلو، إسلام جمال، ميدو مصطفى، علي فتحي.

خط الوسط: عبد الرسول، عماد فتحي، أحمد خالد، بلال السيد، حسام عرفات.

خط الهجوم: ديلسون كاموني.