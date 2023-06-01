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مكى يعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة أسوان فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود  عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة أسوان المقرر لها بعد قليل باستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الممتاز.

ويضم التشكيل كل من: 

حراسة المرمى : محمد فوزي 

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد 

خط الوسط : إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام 

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم و رمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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