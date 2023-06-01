شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الزمالك لـ"الونش" فى عيد ميلاده: ننتظر عودتك سريعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رسالة إلى محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض في عيد ميلاده،من خلال نشر صورة للاعب عبر فيس بوك معلقة عليها:" يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا محمود الونش نتمني لك عامًا سعيدًا و ننتظر عودتك سريعًا".

من جانبه نشر "الونش" صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب أجراء جراحة الرباط الصليبى، معلقاً عليها:" الحمد لله على ما مضى، الحمد لله على ما هو الآن، الحمد لله لما سيأتي، الحمد لله على كل شيء".

في سياق متصل كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، عملية الرباط الصليبي بنجاح بأحد المستشفيات بألمانيا.

وقال الدكتور محمد أسامة أن العملية التي أجراها "الونش"، هي عبارة عن إعاده بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي،مؤكدا أن الحالة الطبية مطمئنة لافتاً إلى أنه سيبدأ عملية العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة ضمن البرنامج الموضوع للتعافي من الإصابة.