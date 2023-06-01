شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يكتسح طامية ويحافظ على صدارة الصعيد.. ولافيينا يهزم النصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكتسح فريق الجونة نظيره فريق مركز شباب طامية بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد قبل جولتين من النهاية، فيما بقى فريق مركز شباب طامية عند النقطة 22.

وانتزع فريق لافيينا فوزا صعبا على النصر للتعدين بهدف نظيف، ليواصل مطاردة الجونة على بطاقة الصعود للممتاز بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة، فيما بقى فريق النصر للتعدين عند النقطة 50 في المركز الرابع.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالي:

أسمنت أسيوط 1 /3 ديروط

تليفونات بنى سويف 1 /2 كيما أسوان

المنيا 1 /0 الألومنيوم

النصر للتعدين 0/ 1 لافيينا

شبان قنا 3 /3 ملوى

الجونة 5 /1 مركز شباب طامية

المدينة المنورة 1 /2 مصر المقاصة

وكان بترول أسيوط قد حقق الفوز على الفيوم بهدف نظيف فى افتتاح مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة الصعيد امس الأربعاء.