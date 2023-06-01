شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب السودان يقدم موعد وصوله لمصر بسبب ودية طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم منتخب جنوب السودان موعد وصوله لمصر ليصل يوم 9 يونيو بدلا من 15 من الشهر نفسه، لمواجهة مصر وديا يوم 18 يونيو.

وجاء تقديم موعد سفر منتخب جنوب السودان للقاهرة، بسبب الاتفاق على خوض مواجهة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية يوم 14 يونيو قبل مواجهة الفراعنة.

ويلاقي منتخب جنوب السودان منتخب أفريقي يوم 14 يونيو، ثم يستعد لمواجهة منتخب مصر يوم 18 من الشهر ذاته.

على صعيد متصل، أكد محمد غرابة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن معسكر الفراعنة سينطلق في القاهرة يوم 10 يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل التدريب في القاهرة لمدة يومين، ثم السفر للمغرب والعودة يوم 15.

وقال غرابة : نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي، ولاعبي الفريق سينضمون لمعسكر منتخب مصر عقب لقاء الاياب في المغرب.

وأضاف: سيتم الاعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية من اللاعبين المحليين يوم 7 يونيو، وهناك متابعة لحالة المصابين طارق حامد وتريزيجيه، ولذلك لم نقم بإرسال استدعاء للعناصر المصابة، وتم الاعلان عن المحترفين الجاهزين للمباراة.