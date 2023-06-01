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متفوقًا على ميسي ورودريجو.. صلاح أفضل جناح أيمن في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - اميمة ياسر - حصل النجم المصري، محمد صلاح لاعب الإنجليزي، على أفضل جناح أيمن في بطولة للموسم المنتهي 2022-2023 ، في الاستفتاء المقدم من شبكة "بي تي سبورت".

وتفوق محمد صلاح على ليونيل لاعب باريس سان جيرمان في الاستفتاء الذي شارك فيه 5590 مشجعا، بعد حصوله على 35.6% من الأصوات بينما نال النجم الأرجنتيني 31.2% من المصوتين، فيما حصل رودريجو لاعب على 28.2%، بينما جاء رابعاً جواو ماريو بواقع 5.1%.

وضمن محمد صلاح التواجد في فريق الموسم ببطولة الدوري الأوروبي بعدما استطاع التفوق على البرغوث الأرجنتيني ليصبح أفضل جناح أيمن في أوروبا.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي والوصيف في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي خلف ايرلينج هالاند وأفضل جناح هداف في المسابقة القارية في النسخة الماضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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