متفوقًا على ميسي ورودريجو.. صلاح أفضل جناح أيمن في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - حصل النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على أفضل جناح أيمن في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنتهي 2022-2023 ، في الاستفتاء المقدم من شبكة "بي تي سبورت".

وتفوق محمد صلاح على ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان في الاستفتاء الذي شارك فيه 5590 مشجعا، بعد حصوله على 35.6% من الأصوات بينما نال النجم الأرجنتيني 31.2% من المصوتين، فيما حصل رودريجو لاعب ريال مدريد على 28.2%، بينما جاء رابعاً جواو ماريو بواقع 5.1%.

وضمن محمد صلاح التواجد في فريق الموسم ببطولة الدوري الأوروبي بعدما استطاع التفوق على البرغوث الأرجنتيني ليصبح أفضل جناح أيمن في أوروبا.

وسجل محمد صلاح 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي والوصيف في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي خلف ايرلينج هالاند وأفضل جناح هداف في المسابقة القارية في النسخة الماضية.