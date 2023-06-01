غالتييه يعلن رحيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان

أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، اليوم الخميس رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية الموسم.



وأكد غالتييه خلال المؤتمر الصحفي أن مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه كليرمون في الجولة الختامية من الدوري يوم السبت ستكون الأخيرة لميسي على ملعب حديقة الأمراء مطالبا الجماهير باستقباله بالطريقة التي يستحقها.



وكان ميسي قد انضم إلى الفريق الباريسي صيف العام 2021 بعقد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي قبل أن يقرر الرحيل بعد موسمين لعبهما بقميص بطل فرنسا.

