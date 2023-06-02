شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد حمدى فتحى لوسط الأهلي فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في إعادة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر للمشاركة أساسيا في مباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في آخر مباراتين للأهلي ضد طلائع الجيش وسيراميكا، بعدما اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، قبل أن يتعافى ويشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي.

ومن المتوقع أن يشارك حمدي فتحي على حساب عمرو السولية في تشكيل الأهلي الأساسي ضد الوداد المغربي، بعدما شهدت المباراتان الأخيرتان مشاركة السولية بدلا من فتحي.

ويواصل فريق الأهلي تحضيراته من أجل الاستعداد القوى لمباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري، على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.