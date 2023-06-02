شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين إنبى والمحلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى غزل المحلة الشوط الأول متعادلاً سلبياً مع نظيره إنبى في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا، الوسط: علي فوزي - محمد ناصر – أحمد العجوز - مروان داوود، الهجوم: أحمد نادر حواش –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو.

ودخل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى .. أحمد ميهوب ،خط الدفاع .. معاذ الحناوى ،مصطفى العش ، أحمد رضا، محمد بازوكا ،خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، محمد جابر ،الهجوم .. جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، تشارلز باسى.

ويحتل فريق إنبى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 29 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 29 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا.