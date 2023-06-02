شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كمال الأجسام يناقش إقامة البطولة العربية مع محافظ الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام يترأسه الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ويرافقه صالح حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد، والحكم الدولي محمد محسن سكرتير لجنة الحكام العليا، وأحمد أبو جنة بطل العالم وأعضاء منطقة الإسكندرية لكمال الأجسام واللياقة البدنية، محمود على، السيد الضوي، فاروق أحمد، وذلك لمناقشة استعدادات إقامة البطولة العربية الثالثة والعشرين لكمال الأجسام والتاسعة عشر للشباب والثالثة للكلاسيك والفيزيك في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 للمرة الثانية فى محافظة الإسكندرية، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته نسخة العام الماضى.

ومن جانبه، رحب المحافظ بإقامة البطولة العربيه لكمال الأجسام على أرض الإسكندرية للعام التاني على التوالى، وتقديم الدعم الكامل لإخراجها بشكل مشرف أمام كل ضيوف مصر الحبيبة من الاخوة العرب المشاركين في البطولة.

وقدم الشريف الشكر إلى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، لحرصه على إقامة تلك البطولة الهامة للمرة الثانية على أرض محافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وأعرب عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام للمرة الثانية على التوالى في أعرق المدن المصرية «الإسكندرية» وبرعاية اللواء محمد الشريف، ونسعى أن تكون الدورة الـ23 الأفضل في البطولات العربية على الإطلاق، ولهذا بدأنا بوضع التصور الامثل للفعاليات المختلفة للبطولة، والإعداد الجيد وتشكيل كافة اللجان للبدء فوراً بعملها.

وشدد (فهيم) أن البطولة العربية لكمال الاجسام مسموح لجميع اللاعبين المشاركة فيها بدون شروط وبدون إجراء اختبارات منتخب هذا وستقام المنافسات في فئات كمال الأجسام للرجال والناشئين والاساتذة والفيزيك والكلاسيك وتم إضافة فئة الناشئين تحت 18 سنة لأول مرة في تاريخ البطولة العربية وذلك لفتح المجال لكل الرياضيين للمشاركة في الحدث الاكبر هذا العام.

وأشار (فهيم) إلى أنه قد تم تأكيد حضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية وأنه قد تم الاتفاق بشكل نهائي على اختيار مجموعة من الحكام الدوليين الأجانب والعرب والمصريين لإدارة مسابقات البطولة المختلفة في منافسات كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك والماسكولار فيزيك، للناشئين، والرجال والأساتذة.

وتم أيضا توجيه الدعوة لكافة الاتحادات العربية للاستعداد للمشاركة وأبدى الجميع موافقتهم المبدئية على الاشتراك ومن المتوقع مشاركة 18 دولة عربية على الاقل، وكذلك تم إرسال خطاب رسمي لكافة مناطق كمال الأجسام في مصر للاستعداد وتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية وبدون اختبارات كما ذكرنا من قبل وهناك كروت احتراف وجوائز مادية وعينية و مفاجأت كبري سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.