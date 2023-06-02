شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع النادى الأهلى بالقاهرة الجديدة بحضور 3 وزراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منذ قليل فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور وزراء الرياضة والزراعة ووزير الدولة للمجالس النيابية ومحمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

وكان الحضور توافد على فرع النادى بالقاهرة الجديدة منذ الساعة السادسة مساءً، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

يشار إلى فرع الأهلي بالتجمع الخامس يشهد طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.