شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة ، التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء إنبى بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
وجاء التشكيل يضم كل من :
حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .
خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، أحمد رضا، محمد بازوكا .
خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، محمد جابر .
الهجوم .. جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، تشارلز باسى .
الاحتياطي .. محمود الحضرى ، السيد الشبراوى ، خالد الاخميمى ، طارق سامى ، إبراهيم عايش ، حازم مرسى ، أحمد الشيخ ، مصطفى" ديشا " ، أحمد وجيه ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " .
يحتل فريق إنبى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 29 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 29 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.
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