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رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة ، التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء إنبى بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .  

 

 

وجاء التشكيل يضم كل من : 

 

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب . 

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، أحمد رضا، محمد بازوكا . 

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، محمد جابر  . 

الهجوم .. جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، تشارلز باسى . 

 

الاحتياطي .. محمود الحضرى ، السيد الشبراوى  ، خالد الاخميمى ، طارق سامى ، إبراهيم عايش ، حازم مرسى ، أحمد الشيخ ، مصطفى"  ديشا "  ، أحمد وجيه ، عبد الرحمن عاطف "  أجويرو "   .

 

يحتل فريق إنبى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 29 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 29 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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