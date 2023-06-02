شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يعلن تشكيل المحلة لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة ، التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء إنبى بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، أحمد رضا، محمد بازوكا .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، محمد جابر .

الهجوم .. جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، تشارلز باسى .

الاحتياطي .. محمود الحضرى ، السيد الشبراوى ، خالد الاخميمى ، طارق سامى ، إبراهيم عايش ، حازم مرسى ، أحمد الشيخ ، مصطفى" ديشا " ، أحمد وجيه ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " .