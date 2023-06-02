شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتنازل عن لاعبى المنتخب الأول تحت 23 عاما لـ ميكالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مع البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على عدم ضم أي لاعب تحت 23 سنة لقائمة المنتخب الأول في المعسكر المقبل، ومنح المنتخب الأولمبي حق الاحتفاظ باللاعبين الدوليين، نظرا لأهمية الحدث الذي ينتظر ميكالي ورجاله ببطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يستعبد فيتوريا حسام عبد المجيد لاعب الزمالك من قائمة المنتخب الأول، حتى يتمكن ميكالي من ضمه لبطولة الأمم الأفريقية، وينطبق الاتفاق على أي لاعب تحت 23 سنة دخل حسابات فيتوريا في الفترة الأخيرة.

ويسير المنتخبان الأول والأولمبى بخطى ثابتة نحو استعادة أمجاد الكرة المصرية، تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا والبرازيلي روجيريو ميكالى.

فيتوريا ثبت أقدامه مع المنتخب وقدم نفسه بالصورة المثالية للجماهير، بعدما قفز من مؤخرة ترتيب المجموعة بالتصفيات إلى صدارتها، عقب الفوز على مالاوي ذهابا وإيابا بستة أهداف دون مقابل، ومع ذلك عادت الكرة الهجومية للفراعنة من جديد.

فيتوريا قبل ذلك كان خاض 3 تحديات ودية، مع النيجر وليبيريا وبلجيكا، وفاز بها أيضا لتأتي المواجهات الرسمية وتثبت أنه مدرب كبير يخدم المشروع الكروي طويل الأجل للكرة في مصر.

على الجانب الآخر، لم يخيب ميكالى الظنون في قدراته، ونجح في عبور محطتي التصفيات وحجز تذكرة المنتخب الأولمبي في نهائيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة.