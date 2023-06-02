ناجي حكما لمباراة سيراميكا وفاركو ومجدي لفيوتشر وبيراميدز

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراتي غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري.

مباراة سيراميكا وفاركو

وأسندت اللجنة مباراة سيراميكا وفاركو تحكيميا لـ محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونه محمد فاروق وعبد العزيز محسن، ومحمود وفا حكما رابعا، بينما يتواجد على تقنية الفيديو خالد جمال الغندور وعمرو عابدين مساعدًا.

مباراة بيراميدز وفيوتشر

فيما أسندت مباراة بيراميدز وفيوتشر تحكيميا طارق مجدي، ويعاونه يوسف البساطي وأسامة السيد والسيد منير حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو سيد شعبان وشريف عبد الله.

ويتربع النادي الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الـ 30 برصيد 62 نقطة بدون هزيمة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويليه الزمالك رابعا برصيد 50 نقطة.