شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو وأحمد أمين يقودان هجوم إنبى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تشكيل الفريق البترولى لمواجهة إنبى في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا.

الوسط: علي فوزي - محمد ناصر – أحمد العجوز - مروان داوود.

الهجوم: أحمد نادر حواش –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو.

ويحتل فريق إنبى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 29 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 29 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا.