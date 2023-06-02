شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد سيف جعفر على عرض التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأبيض، على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء بعد الجلسة التى جمعتهم خلال اليومين الماضيين.

وكان سيف جعفر قد أبدى موافقة مبدئية على التجديد لنادى الزمالك، ويتبقى الموافقة الرسمية على العرض المقدم له من إدارة القلعة البيضاء.

في سياق مختلف، منح أوسوريو المدير الفنى للزمالك، محمد صبحي حارس مرمى الأبيض راحة من التدريبات الجماعية حيث من المقرر أن ينتظم الحارس في التدريبات المقبلة للفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

كما خاص حراس الزمالك تدريبات قوية شهدت مشاركة محمد عواد والسيد عطية وعمر عبد العزيز مواليد 2008 بجانب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء مواليد 2003.

ولم يشارك في تدريبات حراس المرمى محمد صبحي الذي حصل على راحة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، ومحمد نديم لحصولة على إذن للغياب بسبب أداء الامتحانات.

وركز محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى خلال التدريبات اليوم مع الحراس على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.