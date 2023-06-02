7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1/6/2023 العديد من الأخبار، والتى نرصد أهم 7 أخبار منها فى التقرير التالى: افتتاح فرع النادى الأهلى بالقاهرة الجديدة بحضور 3 وزراء.. صور افتتح منذ قليل فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور وزراء الرياضة والزراعة ووزير الدولة للمجالس النيابية ومحمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة. كشف الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، عن أن ألفحوصات الطبية والأشعة التى أجراها رمضان صبحى لاعب ألفريق أثبتت معاناته من مزق فى العضلة الضامة. الحدود يشعل صراع البقاء فى الدورى بألفوز على أسوان بهدف نظيف نجح فريق حرس الحدود فى ألفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق إبراهيم القاضى فى الدقيقة 52، بالمباراة التى جمعت ألفريقين باستاد المكس بالإسكندرية..

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