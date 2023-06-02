شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج: لا قلق على صدارة المصريين للاسكواش وعائلتى سر تتويجى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علي فرج بطل العالم للاسكواش أن صدارة المصريين للتصنيف العالمي ليست مُهددة رغم دخول أكثر من لاعب أجنبي في المنافسة، وتصدر البيروفي دييجو إلياس للتصنيف في الوقت الحالي.

وقال علي فرج في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا توجد دولة يمكنها السيطرة على صدارة التصنيف العالمي طوال الوقت، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناوب بين اللاعبين، وأسعى أنا ومصطفى عسل وباقي زملائي للوصول إلى الصدارة والمنافسة قائمة".

وأضاف لاعب وادي دجلة عن سر احتفاظه ببطولة العالم للنسخة الثالثة على التوالي: "توفيق ربنا ودعم عائلتي هو سر ذلك، والفضل يرجع لفريقي ومدربيني وزوجتي نور الطيب دائما أحظى بدعمهم ونصائحهم".

واختتم علي فرج متحدثاً عن ضغط البطولات: "بالتأكيد ضغط البطولات والمباريات لا يتيح لنا الفرصة للحصول على الاستشفاء الكامل، ولكن بالنسبة لي أفضل أن ألعب مباريات كل يوم، أكثر من أن أجلس في المنزل".