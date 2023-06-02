شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1/6/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1/6/2023 العديد من اخبارها والتي جاء في مقدمتها الأشعة تثبت إصابة رمضان صبحى بمزق فى العضلة الضامة، ومحمد أبو جبل يدخل حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر، والحدود يشعل صراع البقاء فى الدوري بالفوز على أسوان بهدف نظيف، وكاف يفاجئ المنتخب الأولمبي قبل بطولة أمم أفريقيا بتعديل عدد اللاعبين. كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة. الحدود يشعل صراع البقاء فى الدوري بالفوز على أسوان بهدف نظيف نجح فريق حرس الحدود في الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق إبراهيم القاضى فى الدقيقة 52، بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية..

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