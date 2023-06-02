شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 1/6/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1/6/2023 العديد من الأخبار والتى جاء فى مقدمتها افتتاح فرع النادى الأهلى بالقاهرة الجديدة بحضور 3 وزراء، والأشعة تثبت إصابة رمضان صبحى بمزق فى العضلة الضامة، ومحمد أبو جبل يدخل حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر، والحدود يشعل صراع البقاء فى الدورى بالفوز على أسوان بهدف نظيف.

فيتوريا يتنازل عن لاعبى المنتخب الأول تحت 23 عاما لـ ميكالي

اتفق البرتغإلى روى فيتوريا، المدير ألفنى لمنتخب مصر، مع البرازيلى ميكإلى المدير ألفنى للمنتخب الأولمبي، على عدم ضم أى لاعب تحت 23 سنة لقائمة المنتخب الأول فى المعسكر المقبل..

افتتاح فرع النادى الأهلى بالقاهرة الجديدة بحضور 3 وزراء.. صور

افتتح منذ قليل فرع النادى الأهلى بالقاهرة الجديدة، فى حضور وزراء الرياضة والزراعة ووزير الدولة للمجالس النيابية ومحمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

كشف الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، عن أن ألفحوصات الطبية والأشعة التى أجراها رمضان صبحى لاعب ألفريق أثبتت معاناته من مزق فى العضلة الضامة.

الحدود يشعل صراع البقاء فى الدورى بألفوز على أسوان بهدف نظيف