شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 1 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 1 / 6 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأبيض، على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء.

الزمالك ينتظر رد سيف جعفر على عرض التجديد

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأبيض، على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء بعد الجلسة التى جمعتهم خلال اليومين الماضيين.

وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رسالة إلى محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض في عيد ميلاده،من خلال نشر صورة للاعب عبر فيس بوك معلقة عليها:" يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا محمود الونش نتمني لك عامًا سعيدًا و ننتظر عودتك سريعًا".

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام منتخب اليمن.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

طالب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.