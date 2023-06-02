شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 1-6-2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 1-6-2023 مباراتين ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز،حيث التقى حرس الحدود مع أسوان وواجه إنبى نظيره غزل المحلة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

إنبى 1 – 0 غزل المحلة

حقق فريق إنبى فوزاً غالياً على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف سجله أحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة وصل إنبى إلى النقطة 39 في المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا.

حرس الحدود 1 – 0 أسوان

نجح فريق حرس الحدود في الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف عن طريق إبراهيم القاضى فى الدقيقة 52، بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 19 محتلا المركز الأخير، بينما تجمد فريق أسوان عند المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.

وبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي،الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا،الوسط: علي فوزي - محمد ناصر – أحمد العجوز - مروان داوود،الهجوم: أحمد نادر حواش –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو.

ودخل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى .. أحمد ميهوب ،خط الدفاع .. معاذ الحناوى ،مصطفى العش ، أحمد رضا، محمد بازوكا ،خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، محمد جابر ،الهجوم .. جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، تشارلز باسى .