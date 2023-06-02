شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين أسوان وحرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره أسوان سلبياً في الشوط الأول ، بالمباراة التي تجمع الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد

خط الوسط : إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام

خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم و رمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي: حراسة المرمى: عمرو حسام. خط الدفاع: كاستيلو، إسلام جمال، ميدو مصطفى، علي فتحي. خط الوسط: عبد الرسول، عماد فتحي، أحمد خالد، بلال السيد، حسام عرفات. خط الهجوم: ديلسون كاموني.

يحتل أسوان المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة.