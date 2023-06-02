شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين أسوان وحرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره أسوان سلبياً في الشوط الأول ، بالمباراة التي تجمع الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى : محمد فوزي
خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد
خط الوسط : إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام
خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم و رمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.
وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام.
خط الدفاع: كاستيلو، إسلام جمال، ميدو مصطفى، علي فتحي.
خط الوسط: عبد الرسول، عماد فتحي، أحمد خالد، بلال السيد، حسام عرفات.
خط الهجوم: ديلسون كاموني.
يحتل أسوان المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة.
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