صحيفة إسبانية: بنزيمة يقرر البقاء مع ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، البقاء مع نادي ريال مدريد الإسباني لموسم إضافي، ليحسم جدل رحيله إلى فريق الاتحاد السعودي، الذي قدم عرضاً مغرياً لقائد "الملكي"، حتى ينتقل في "الميركاتو" الصيفي القادم.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، فإن كريم بنزيمة لم يتحدث نهائياً في حفل جائزة "أسطورة ماركا"، التي حصل عليها الفرنسي، تكريماً لإنجازاته الكبرى خلال السنوات الماضية، عن مغادرة ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي.



وتابعت أن كريم بنزيمة قرر الوفاء بعقده مع نادي ريال مدريد، حيث سيواصل مسيرته لموسم إضافي، بعدما اتفق مع إدارة "الملكي" بقيادة فلورنتينو بيريز، لأن النجم الفرنسي يريد الرحيل عن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" من الباب الكبير.



وأوضحت أن بنزيمة يشعر بقدرته على تقديم موسم إضافي قوي مع ريال مدريد، ولن يقوم بإغلاق الباب أمام إدارة "الملكي" في حال أرادت تجديد عقده مرة أخرى في نهاية موسم 2023/2024، مع عدم تجاهله أيضاً العرض، الذي سيقدمه فريق الاتحاد السعودي في "ميركاتو" الصيف عام 2024.



LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 26: A general view inside the stadium as players and spectators observe a minute silence, as LED boards around the stadium pay tribute to Her Majesty Queen Elizabeth II, who died away at Balmoral Castle on September 8, 2022, during the UEFA Nations League League A Group 3 match between England and Germany at Wembley Stadium on September 26, 2022 in London, England. (Photo by Justin Setterfield - The FA/The FA via Getty Images)

بعيدا عن الملاعب

من تكتيك "البقرة" إلى تمثيل ميسي: لقطات مثيرة للجدل بطلها مورينيو

وأردفت أن بنزيمة يريد الاحتفاظ بتاريخه الكبير الذي حققه مع ريال مدريد في المواسم الماضية، ومكانته بين جماهير ريال مدريد. لذلك فضل النجم الفرنسي البقاء لموسم إضافي، حتى يواصل رحلته مع الفريق "الملكي".



كما واختتمت بأن النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قد وضع خطة بالفعل، من أجل العودة بقوة في الموسم المقبل، بعدما عانى الإصابات في ريال مدريد بموسم 2022/2023، ليغيب عن عدد من المواجهات الهامة في "الليغا".



المصدر: ماركا الاسبانية