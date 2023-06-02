شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يوافق على تلبية دعوة تركية لاستضافة منتخب الرجال فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على تلبية دعوة من نظيره التركى لاستضافة منتخب الرجال الأول خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لبطولة أفريقيا.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل. ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال خلال الفترة القادمة، للمشاركة في الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.

وبدأ المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة السبت الماضى معسكرا تدريبيا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي، الذى تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

وانضم أحمد صلاح قائد منتخب مصر والنادي الأهلي إلى معسكر الفراعنة، بعد فترة من الغياب عن المشاركات مع المنتخب بسبب إعلان اعتزاله دوليا.

وكان كشف حسن الحصري، المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ياسر قمر عقد جلسة مع الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لاعبا النادي الأهلي ومنتخب مصر لبحث شئون العودة للمنتخب الوطني لكرة الطائرة.