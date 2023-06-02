شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية عبد المنعم وياسر تقترب من قيادة دفاع الأهلي بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثلاثي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي لاعبي الفريق الأحمر لاختيار ثنائي منهم لقيادة قلب الدفاع في مباراة الفريق الأحمر ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقترب الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم من المشاركة أساسيا في ذهاب نهائي أفريقيا، باعتبارهما أكثر اللاعبين الذين يحظيان بثقة المدرب السويسري في لاعبي الخط الخلفي، على أن يتواجد محمود متولي ورامي ربيعة على دكة البدلاء.

ويواصل فريق الأهلي تحضيراته من أجل الاستعداد القوي لمباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قب كأكثر الأندية الأفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.