شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف تطورات حالة السعيد وجلال.. وسبب العودة إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضح المنيري أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي مؤخرا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.
وأوضح أن أسامة جلال هو الآخر والذي يعاني من مزق في العضلة الضامة، تم حقنه في موضع الإصابة، ويسير وفق برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددا على الطبيب، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلى.
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