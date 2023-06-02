شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 2/ 6 /2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، بمواجهتين ناريتين بين سيراميكا مع فاركو على استاد المقاولون العرب، وبيراميدز مع فيوتشر على استاد الدفاع الجوى.

موعد مباراة سيراميكا وفاركويلتقى فريق سيراميكا في السابعة مساء اليوم الجمعة، مع فريق فاركو على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخشر، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الأهلى بهدف نظيف في المباراة الأخيرة، بينما حقق فاركو الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفا.

في المقابل، يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.





موعد مباراة بيراميدز وفيوتشريصطدم فريق بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بفريق فيوتشر على استاد الدفاع الجوى، في مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، حيث يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما تعرض فيوتشر للإقصاء من كأس مصر على يد فريق إنبى في آخر مواجهة.

يحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة جمعهم من 28 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

في المقابل، يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفا.