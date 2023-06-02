شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه يحتفل بخطوبته وسط الأهل والأصدقاء وبعض نجوم الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام أمس، الخميس، يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حفل خطوبته في فيلا بالشيخ زايد، فى أجواء عائلية، وحرص بعض نجوم الفارس الأبيض على حضور حفل الخطوبة.

من ناحية أخرى، كان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قرر خوض مباراة ودية اليوم، الجمعة أمام منتخب اليمن، ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

في سياق مختلف، طالب خوان كارلوس أوسوريو لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشدد الكولومبى على لاعبيه، بضرورة الانتباه إلى الأخطاء وعدم فقدان أى نقطة فى المباريات المتبقية من الدورى حفاظاً على ترتيب الفريق فى الجدول حتى لا يكون مهدداً بفقدان مقعده فى البطولة الأفريقية بالموسم المقبل.

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.