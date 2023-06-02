شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود اليوم إلى التدريبات استعداداً لمواجهة المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف تدريباته داخل معسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها ميمي عبد الرازق مدرب المصري للاعبين، وذلك لمدة 24 ساعة فقط.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو الجاري وذلك ضمن منافسات الدوري.

و جدد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.