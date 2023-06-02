شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. زد متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى زد بقيادة مجدى عبد العاطى من خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز، بعدما وسع الفارق بينه وبين الثنائى السكة الحديد ووادى دجلة إلى 5 نقاط، قبل مواجهات اليوم في الأسبوع الثامن والعشرين.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل الجولة الـ28..

1 زد 56 نقطة

2 السكة الحديد 51 نقطة

3 وادى دجلة 51 نقطة

4 القناة 47 نقطة

5 بتروجت 45 نقطة

6 الاتصالات 42 نقطة

7 العبور 42 نقطة

8 الترسانة 41 نقطة

9 منتخب السويس 40 نقطة

10 بورتو السويس 37 نقطة

11 الإنتاج الحربى 29 نقطة

12 مستقبل وطن 27 نقطة

13 إيسترن كومبانى 27 نقطة

14 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15 النصر 23 نقطة

16 الإعلاميين 10 نقاط

يحل فريق زد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 56 نقطة، ضيفا على منتخب السويس القابع في المركز التاسع برصيد 40 نقطة، ويأمل مجدى عبد العاطى مدرب زد في العودة بالنقاط الثلاثة وقطع خطوة مهمة نحو الصعود للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه، في المقابل يسعى أحمد سالى مدرب منتخب السويس في استغلال عاملى الأرض والجمهور في انتزاع الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على آماله في خطف المركز الخامس للمشاركة في دورى المحترفين أ.

ويستقبل فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 29 نقطة، وطالب أمير عزمى مجاهد لاعبى السكة الحديد بالتمسك بالأمل لآخر جولة وتحقيق الفوز وانتظار هدية من منتخب السويس لتجدد الآمال مرة أخرى، في المقابل يسعى مصطفى عبده المدير الفني للإنتاج الحربى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من وادى دجلة مع بورتو السويس، الإعلاميين مع الترسانة، النصر مع القناة، بتروجت مع إيسترن كومبانى، كهرباء الإسماعيلية مع العبور، الاتصالات مع مستقبل وطن.