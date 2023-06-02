شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى المصرى على فرج، مصطفى عسل، ونوران جوهر، إلى الدور النهائى ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 26 مايو حتى الثانى من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر على مواطنتها هانيا الحمامى بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 9-11, 17-15, 11-6 .

وتغلب على فرج على المصنف الأول عالمياً دييجو إلياس، بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 12-10, 11-2, 11-7.

بينما خسرت نور الشربينى أمام البلجيكية نيلى جيليس بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-9, 11-5.

وأخيراً فاز مصطفى عسل على الإنجليزى محمد الشوربجى بنتيجة 3-2، فى مباراة استغرقت 110 دقائق، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 14-16, 6-11, 11-2.