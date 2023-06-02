شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو ينتظر موقف بامبو من مباراة البنك الأهلى و الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى الجهاز الطبي بتحديد موقف مهاجم الفريق كريم بامبو من المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى عقب إصابته في العضلة الخلفية .

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .