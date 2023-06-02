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سيدات السلة يواجه استراليا واليابان فى كأس العالم اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة 3x3 مع نظيريه استراليا واليابان اليوم الجمعة فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالنمسا. 

 

وفاز المنتخب عليبولندا بنتيجة   21/18 بينما خسر من ألمانيا   21/16 ، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا.

 

ويترأس بعثة منتخب مصر في النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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