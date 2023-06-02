شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد للوداد.. وإرتياح بعد زيادة الجمهور لـ50 ألف مُشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم ،الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمباراة الوداد المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويشهد المران بعض الجمل الفنية والخططية التي يرغب المدير الفني في تنفيذها خلال مواجهة الأحد المرتقبة ، وحث كولر لاعبي الأهلي على التعلّم من أخطاء الماضي محلياً وأفريقياً حتى لا يتم تكرارها في نهائي البطولة القارية لأن مثل هذه النهائيات تُحسم بأدق التفاصيل وأقل الأخطاء لذا لابد أن يكون جميع اللاعبين في قمة التركيز ذهاباً وإياباً لاسيما وأن الفريق المغربي يمتلك هو الأخر مقومات الفوز بالبطولة.

على صعيد متصل ، سادت حالة من الارتياح في القلعة الحمراء بعد زيادة عدد الجمهور في مباراة الذهاب أمام الوداد إلى 50 ألف مُشجع بعدما كانت الموافقة الأولية على 20 ألف.

وقدم مسئولو الأهلي الشكر للجهات الأمنية بعد الموافقة على زيادة الجمهور في لقاء الذهاب الهام أمام بطل المغرب وبذل مسئولو النادي محاولات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل زيادة عدد الجماهير وطلبوا حضور السعة الكاملة في استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الوداد، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مهمته نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.