اخبار الرياضه

البنك الأهلى يستعيد إسلام جابر أمام الاتحاد السكندرى عقب انتهاء الإيقاف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد إسلام جابر أمام الاتحاد السكندرى عقب انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود إسلام جابر لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى الى قائمة الفريق أمام الاتحاد السكندرى عقب انتهاء الإيقاف المباراة الماضية بسبب الحصول على ثلاث إنذرات .

ويعد إسلام جابر من العناصر الجيدة التي يعتمد عليها القبرصى بابا فاسيليو في تشكيلة البنك الاهلى المباريات الماضية حيث شاراك في 22 مباراة و تمكن من تسجيل هدف .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا