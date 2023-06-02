شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد إسلام جابر أمام الاتحاد السكندرى عقب انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود إسلام جابر لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى الى قائمة الفريق أمام الاتحاد السكندرى عقب انتهاء الإيقاف المباراة الماضية بسبب الحصول على ثلاث إنذرات .

ويعد إسلام جابر من العناصر الجيدة التي يعتمد عليها القبرصى بابا فاسيليو في تشكيلة البنك الاهلى المباريات الماضية حيث شاراك في 22 مباراة و تمكن من تسجيل هدف .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .