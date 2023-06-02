شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك يستعد لمرحلة العلاج الطبيعى بعد إجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك لبدء برنامح العلاج الطبيعى المخصص له من قبل الجهاز الطبي بعد إجراء عملية الرباط الصليبى في ألمانيا بنجاح يوم الأربعاء الماضى وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

ونشر محمود "الونش صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى، معلقاً عليها:"الحمد لله على ما مضى، الحمد لله على ما هو الآن، الحمد لله لما سيأتي، الحمد لله على كل شيء".

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، عملية الرباط الصليبي بنجاح يوم الأربعاء بأحد المستشفيات بألمانيا .

وقال الدكتور محمد أسامة أن العملية التي أجراها "الونش"، هي عبارة عن إعاده بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي، موضحاً أن حالة "الونش" مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.