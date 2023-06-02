شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب بنين وكوت ديفوار لتنظيم ودية ثانية للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم محاولات مكثفة لتنظيم مباراة ودية ثانية للمنتخب الأولمبي حيث خاطب اتحاد الكرة نظيريه البنيني والإيفواري لإقامة مباراة ودية ثانية لتجهيز الفراعنة لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها بالمغرب 24 يونيو الجاري.

جاء ذلك بعدما فشل الاتفاق على مواجهة غينيا بالمغرب وديًا الشهر المقبل، حيث رفض ميكالي الاكتفاء بودية غانا المقرر لها 15 يونيو الجاري، والبحث عن مباراة ودية أخرى لتجهيز المنتخب.

وتم اختبار منتخبي بنين وكوت ديفوار الأولمبيين، نظرا لتواجدهما بمصر خلال الشهر الجاري في فترة التوقف، حيث يشاركان في بطولة ثلاثية ودية تنظمها مصر ومعهما المنتخب الكويتي.

وتقام بطولة الأمم الأفريقية فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.