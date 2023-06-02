شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصطدم بفيوتشر اليوم فى معركة الوصافة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، بفريق فيوتشر على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

مباراة نارية صعب التكهن بنتيجتها نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، حيث يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما تعرض فيوتشر للإقصاء من كأس مصر على يد فريق إنبى في آخر مواجهة.

وحذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبيه من فقدان النقاط خلال مواجهة فيوتشر، مؤكدًا أنها مباراة فارقة فى مشوار الفريق بمسابقة الدورى، ويجب تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، خاصة أإن فيوتشر ينافس بيراميدز على وصافة الدورى.

يحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة جمعهم من 28 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

في المقابل، أكد علي ماهر مدرب فريق فيوتشر، للاعبين أنه لا بديل عن تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمحاولة استعادة وصافة بطولة الدوري، والتي خطفها بيراميدز مؤخراً، وذلك بعد خروج الفريق من كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، وحذر اللاعبين من إهدار الفرص أمام بيراميدز واستغلال كل الفرص المتاحة لحسم اللقاء.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفا.